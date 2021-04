Calcio: Atalanta; Gasperini, Ronaldo out? Temo Dybala

BERGAMO, 17 APR - "Cristiano Ronaldo non c'è? Un problema per la Juve, non per noi". Alla vigilia del big match per la sua Atalanta, Gian Piero Gasperini commenta l'annunciata defezione sul versante ospite: "Una squadra che ha elementi temibili, ma la nostra preparazione è mirata ad affrontare una squadra, non i singoli", precisa il tecnico nerazzurro. Che afferma di temere di più il suo ex pupillo: "Dybala l'ho allenato da ragazzino a Palermo, straordinario, un predestinato. Ronaldo centra sempre la porta, fa una valangata di gol. Calcisticamente non si discute. Ma io avrei preferito che Paulo fosse rimasto fuori ancora una settimana o due...", prosegue. Tra i bergamaschi, un ritorno gradito dopo il Covid: "Pessina s'era allenato individualmente, da venerdì è aggregato al gruppo: se giocherà lo scoprirete domani. Si affrontano due compagini dalle ambizioni e dalle caratteristiche diverse: per noi la terza Champions di fila sarebbe un traguardo fantastico, per loro il traguardo minimo". Una battuta sull'1-1 del 16 dicembre scorso a campi invertiti: "Fu una partita equilibrata, con momenti pericolosi da una parte e dall'altra. Gollini parò il rigore e un paio di occasioni di Morata - chiude Gasperini -. Un risultato giusto, quella sera incontrammo una squadra in salute. Da lì l'Atalanta è cresciuta molto migliorando le sue prestazioni". (ANSA).