Moto: Portogallo; Quartararo vola nella FP3

ROMA, 17 APR - Fabio Quartararo è stato il più veloce al termine della FP3, classe MotoGp, sul circuito di Portimao. Due Yamaha davanti a tutte, con il francese, in 1'39"044, che ha preceduto Franco Morbidelli (+0.051). Terzo tempo per Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale (+0.073), seguito da quella del team Pramac di Johan Zarco (+0.184). Nei primi 10 anche Luca Marini, settimo. Fuori dalla top-ten diversi big: dal campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki, 12/o) a Marc Marquez (15/o). (ANSA).