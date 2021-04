Moto: Portogallo; cade Martin, bandiera rossa in FP3

ROMA, 17 APR - Terze libere della MotoGP sul circuito di Portimao sospese per una decina di minuti a 4'11" dal termine a causa della caduta di Jorge Martin (Ducati Pramac). Il pilota spagnolo, soccorso dal personale medico, è stato sistemato in barella e caricato sull'ambulanza per il trasporto nel centro medico del circuito. (ANSA).