Basket: NBA; Philadelphia batte anche i Clippers

LOS ANGELES, 17 APR - I Philadelphia Sixers, leader della Eastern Conference, hanno battuto i Los Angeles Clippers (106-103) nell'incontro clou del venerdì sera in NBA, grazie ad un'altra straordinaria prestazione di Joel Embiid, autore di 36 punti e 14 rimbalzi. Il camerunese è diventato il primo giocatore di Filadelfia dal 2006 a segnare più di 35 punti in tre partite consecutive, due settimane dopo il suo ritorno in campo a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori per 10 partite. Nelle sue ultime sei partite, il giocatore interno ha totalizzato una media di oltre 30 punti e nove rimbalzi. Brooklyn ha impiegato molto tempo per riscaldarsi e la squadra di New York ha chiuso in svantaggio di sei punti il primo quarto. Ma i compagni di squadra di Joe Harris e Kevin Durant, autori rispettivamente di 26 e 25 punti, hanno vinto i successivi tre per finire con un comodo vantaggio su Charlotte (130-115) dove Miles Bridges (33 punti con 72,2 % di successo sui colpi) ha lottato invano. Nella Western Conference, lo Utah Jazz, leader, è riuscito a ribaltare il risultato contro Indiana vincendo 119-111. I Pacers avevano infatti 13 punti di vantaggio all'intervallo. Utah ha chiuso senza Donovan Mitchell, che ha lasciato i suoi compagni all'inizio del terzo quarto. Atterrato malamente con il piede destro nel tentativo di intercettare il pallone, quando aveva già segnato 22 punti a questo punto della partita, si è procurato probabilmente una distorsione alla caviglia destra. (ANSA).