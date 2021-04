Tokyo 2020, primo ministro: "Determinati a organizzare Giochi"

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 16 APR - Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato, durante una visita alla Casa Bianca, che il 'suo' Paese è determinato a frenare i contagi da Coronavirus e che vuole organizzare Olimpiadi "sicure" per l'estate prossima. "Ho detto al presidente statunitense Joe Biden della mia determinazione a organizzare le Olimpiadi e le Paralimpiadi a Tokyo in estate, come simbolo di unità mondiale", ha dichiarato, in una conferenza stampa congiunta con il presidente Biden, il primo ministro giapponese. (ANSA-AFP).