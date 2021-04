Premier: pari a suon di gol fra Ancelotti e Mourinho

ROMA, 16 APR - Pari a suon di gol nell'anticipo della 32/a giornata della Premier League. Al Goodison Park di Liverpool finisce 2-2 fra Everton e Tottenham, che hanno rischiato sia di vincere che di perdere in un match a dir poco pirotecnico. La squadra di José Mourinho ha aperto le danze con il bomber Harry Kane, in gol dopo 27', ma è stata raggiunta da Sigurdsson. Nella ripresa il centrocampista islandese ha portato avanti la formazione di Carlo Ancelotti al 17', ma ancora Kane (23') è andato a segno per il 2-2 finale. In classifica gli 'Spurs' sono settimi con 50 punti, l'Everton è ottavo una lunghezza sotto. (ANSA).