Francia: il Lilla si inceppa, 1-1 col Montpellier

ROMA, 16 APR - Il Lilla, capolista della Ligue 1, si inceppa clamorosamente e perde 2 punti preziosissimi in casa con il Montpellier, che lo inchioda sull'1-1 nell'anticipo della 33/a giornata. La squadra di Christophe Galtier ha addirittura rischiato di perdere, perché gli ospiti erano passati in vantaggio dopo 21' di gioco con Delort. Il pari è arrivato solo al 40' della ripresa grazie ad Araujo. Il Lilla adesso guida la classifica con 70 punti, a +4 sul Paris Saint-Germain, che giocherà domenica alle 18 in casa contro il Saint-Etienne. In caso di vittoria, Mbappé e compagni andrebbero a -1 dalla vetta. Il Montpellier, dopo il pari di questa sera, resta ottavo, ma con 47 lunghezze. (ANSA).