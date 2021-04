Koeman: "Dopo ogni sconfitta mi si chiede del futuro"

ROMA, 16 APR - "E' davvero singolare che, dopo ogni sconfitta, mi si chieda del mio futuro in conferenza stampa. Accade praticamente sempre e non è una cosa che mi trova d'accordo o mi rende felice. Io cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, ho un altro anno di contratto con il Barcellona, per me è un onore allenare questa squadra. Se vinco o perdo, poi si vedrà: comunque so a cosa andrei incontro". Così l'olandese Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, alla vigilia della finale della Coppa del Re, in programma contro l'Athletic Bilbao sul terreno dello stadio Olimpico dde la Cartuja, a Siviglia, con inizio alle 21,30. (ANSA).