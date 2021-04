F1:Imola;Mercedes domina prime libere,quarta Ferrari Leclerc

ROMA, 16 APR - Prime libere del Gran Premo del 'Made in Italy' a Imola nel segno delle Mercedes e di distacchi contenuti tra i primi, con Valttery Bottas in 1'16''564 davanti a Lewis Hamilton (1'16''605). Ad un soffio in terza posizione la Red Bull di Max Verstappen (1'16''622). Bene la Ferrari: quarto Charles Leclerc in 1'16''796 nonostante pochi giri e sesto Carlos Sainz in 1'16''888. Prima sessione sul circuito di Imola condizionata da alcuni incidenti come quello tra la Alpine di Ocon e la Red Bull di Perez finito sotto investigazione e il 'botto' finale della Haas di Mazepin che ha causato la cancellazione delle prove di partenza e bloccato anche Verstappen, che si stava migliorando. Quindicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (1'18''058), mentre ancora male Mick Schumacher su Haas, penultimo con un distacco di quasi tre secondi. (ANSA).