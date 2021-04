Gp Portogallo: via alle libere, Marc Marquez è in pista

ROMA, 16 APR - Quattro spagnoli sono al vertice della classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere del Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale MotoGp. La notizia è però che tra loro c'è Marc Marquez, il quale al rientro assoluto dopo nove mesi si piazza al terzo posto con la sua Honda e un ritardo di due decimi e mezzo dal leader, Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale (1'42''127). Tra i due c'è il campione del mondo in carica, Alex Rins, su Suzuki. La migliore delle Ducati è quella del francese Johann Zarco, quinto con 1'42''443 subito dietro a Pol Espargaro con la seconda Honda ufficiale. Sesto tempo per Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale (1'42''464), che precede Fabio Quartararo e il compagno di scuderia Jack Miller. In ombra le Yamaha Petronas, con Valentino Rossi solo undicesimo e Franco Morbidelli addirittura 14/o. Peggio le Aprilia, che vedono Lorenzo Savadori 15/o e Aleix Espargaro penultimo. Diciottesimo tempo per Luca Marini con la Ducati Avintia (ANSA).