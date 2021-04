Diamond League a Firenze slitta dal 4 al 10 giugno

ROMA, 16 APR - Il Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera, si sposta dal 4 al 10 giugno prossimo, sempre a Firenze. La Diamond League ha ufficializzato questa mattina il calendario completo del circuito, informa la Fidal, con una serie di variazioni rispetto al programma originario dovute principalmente alla pandemia. Lo slittamento, nella data che originariamente era prevista per il meeting di Oslo (ora fissato al primo luglio), è stato richiesto dalla stessa federazione italiana, in accordo con la Rai, per una migliore esposizione mediatica. Lo start del circuito non sarà più da Rabat (Marocco), dove il meeting internazionale è stato cancellato a causa della pandemia, ma dalla britannica Gateshead, che subentra in corsa riportando l'avvio della Diamond League in Europa, i 23 maggio prossimo. I primi tredici meeting del principale circuito internazionale metteranno in palio la qualificazione per le due serate finali, in programma a Zurigo (8-9 settembre), nel doppio evento che decreterà i vincitori delle singole specialità. "È un anno incredibilmente importante per gli atleti - le parole del presidente del board della Diamond League, Sebastian Coe - stiamo lavorando tra difficoltà straordinarie e in uno scenario che muta rapidamente, per rendere possibili gli eventi e non cancellarli". (ANSA).