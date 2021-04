Gp Portogallo: via alle libere, Marc Marquez è in pista

ROMA, 16 APR - E' il momento per Marc Marquez. Il pluricampione del mondo di motociclismo è tornato in pista con la sua Honda poco dopo il semaforo verde della prima sessione di prove libere del Gp del Portogallo, a Portimao. Sono passati nove mesi dalla caduta a Jerez de la Frontera che gli costò la frattura di un braccio, tre operazioni e un lungo recupero. Lo spagnolo dovrà valutare la risposta del fisico alle enormi sollecitazioni a cui si viene sottoposti da un mezzo come la sua Honda, ma anche la tenuta mentale dopo la lunghissima lontananza dalla pista. "Fisicamente mi sento pronto, dal punto di vista mentale invece ci arriverò piano piano, mi serve ancora tempo. Non aspettatevi nulla questo week end", aveva detto ieri. Le condizioni della pista non sono ideali, perchè dopo la pioggia della notte l'asfalto presenta ancora varie zone umide. (ANSA).