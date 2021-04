Europa League: 1-1 con l'Ajax, Roma in semifinale

ROMA, 16 APR - La Roma e' qualificata alla semifinale di Europa League. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1-1 con l'Ajax dopo aver vinto 2-1 all'andata ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori (36' st Villar), Mkhitaryan (42' st Pedro), Pellegrini, Dzeko (35' st Mayoral). (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 71 Morichelli, 54 Ciervo, 55 Darboe, 31 Carles Perez) All.: Paulo Fonseca Ajax (4-3-3): Stekelenburg, Klaiber (22' pt Schuurs, 38' st Idrissi), J. Timber, Martinez, Tagliafico, Álvarez (25' st Kudus), Klaassen, Gravenbech, Antony (1' st Brobbey), Tadic, Neres (38' st Traoré). (16 Scherpen, 33 Kotarski, 18 Ekkelenkamp, 42 Q. Timber, 35 Kasanwirjo) All.: Erik ten Hag Arbitro: A. Taylor (Eng) Rete: nel st 4' Brobbey, 27' Dzeko Angoli: 6-2 per l'Ajax Recupero: 1'-5' Ammoniti: Ibanez, Veretout, Dzeko, Cristante, Tagliafico, Martinez per gioco scorretto, Mancini per proteste (ANSA).