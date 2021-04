Hamilton "duca di Edimburgo era fan corse, ci guarderà"

ROMA, 15 APR - Per non sovrapporsi ai funerali del duca d'Edimburgo, fissati sabato alle 16 italiane (le 15 britanniche) al castello di Windsor, le qualifiche della Formula 1 ad Imola sono state anticipate e alla memoria del marito della regina Elisabetta, scomparso venerdì scorso, ha reso omaggio sir Lewis Hamilton, interpellato in conferenza stampa su questo cambiamento. "Non penso sia un problema - ha risposto il campione del mondo - il Duca di Edimburgo era un fan delle corse ed è stato così triste sentire della sua morte. Ha avuto una vita davvero grande, lunga e so che era molto impegnato ad aiutare i giovani. E' davvero stimolante, l'eredità che ha lasciato. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a Sua Maestà e alla famiglia. Sono sicuro che ci guarderà dall'alto". Il principe Filippo è stato presidente del British Racing Drivers Club per 42 anni. Prima delle qualifiche la Fia ha disposto un minuto di silenzio in suo omaggio. (ANSA).