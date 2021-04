Moto:Marquez torna dopo 271 giorni,non sarò subito lo stesso

ROMA, 15 APR - "E' fantastico essere qui di nuovo insieme a tutti voi, sono stati mesi difficili, ora il passo più importante è quello di tornare in sella, sento le farfalle nello stomaco". Marc Marquez è pronto a tornare in pista 271 giorni dopo l'infortunio di Jerez. "Non aspettatevi nulla questo week end - aggiunge il pilota spagnolo della Honda nella conferenza stampa ufficiale a Portimao in vista del Gp del Portogallo - non sarò lo stesso Marquez di prima in questo week end, sto riprendendo, c'e' la riabilitazione fuisica e mentale". "Guidare come prima? C'era il dubbio di non poter riuscire a farlo - aggiunge Marquez - Siamo tutti ottimisti, ringrazio tutti per il supporto. E' stato molto strano, soprattutto all'inizio, guardare le gare alla tv. Sono pronto, anche se non sono ancora al 100%". (ANSA).