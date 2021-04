Ciclismo: Nibali operato, applicata una placca sul polso

ROMA, 15 APR - "Vincenzo Nibali nel primo pomeriggio è stato operato con successo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura del Radio del polso destro. L'intervento (che si è svolto nel Canton Ticino, ndr) ha comportato l'applicazione di una placca con viti ed è durato circa un'ora". Così recita una nota diffusa dalla Trek, la squadra per la quale corre il siciliano che ieri è caduto mentre si allenava, fratturandosi il radio del polso destro e mettendo a rischio la partecipazione al prossimo Giro d'Italia di ciclismo. Di sicuro Nibali dovrà saltare il Tour of The Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi. (ANSA).