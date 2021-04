Moto: in Portogallo riprende la sfida per il Mondiale

ROMA, 15 APR - Il Mondiale della MotoGp approda in Europa dove, domenica prossima, andrà in scena il Gp del Portogallo. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, Marc Marquez non ha perso lo smalto e il suo eventuale successo al rientro si gioca a 6,50. Il trionfo di uno fra Miguel Oliveira, Fabio Quartararo e Maverick Viñales è in quota a 5,50. Anche Franco Morbidelli, in sella alla Yamaha Petronas, cerca un cambio di marcia: il romano vittorioso è dato a 7,50. Parte dietro la Ducati, Factory e Pramac: Johann Zarco, Jack Miller e 'Pecco' Bagnaia partono alla pari, tanto che la vittoria di uno dei tre pagherebbe 9 volte. Dovrà invece inseguire Valentino Rossi, dopo due Gp in Qatar molto complicati, tanto che il suo successo si gioca a 33. I betting analyst di Sisal Matchpoint vedono il nono titolo iridato nel mirino di Marc Marquez: un'ipotesi, questa, a 3,00. Chi potrà lottare con il n.93 della Honda? Sicuramente il campione del mondo in carica Joan Mir, ma anche Fabio Quartaro. Lo spagnolo e il francese partono alla pari, dietro Márquez, a 5,00. Sale leggermente la quota, a 6,00, per Maverick Viñales. Jack Miller rimane il pilota di punta della Ducati, tanto che il titolo mondiale dell'australiano pagherebbe 9 volte la posta, mentre l'attuale leader Johann Zarco è dato vincente a 10. Rossi, che insegue il decimo titolo da 12 anni, si gioca vincente a 33. (ANSA).