Il PSG vuole blindare Neymar entro la fine del mese

ROMA, 15 APR - Il PSG vuole subito fare chiarezza sul futuro di Neymar, dopo la qualificazione per la semifinale di Champions League, conquistata l'altro a spese dei campioni uscenti del Bayern Monaco. Il club parigino vuole stringere per il rinnovo del contratto del brasiliano, a più riprese tantato dal Barcellona per un possibile ritorno al Camp Nou. L'obiettivo dei dirigenti del PSG - secondo quanto riporta il Mundo Deportivo - è di arrivare alla firma prima della doppia sfida contro il Manchester City, che metterà in palio la finale di Champions. L'andata si giocherà il 27 o 28 aprile a Parigi. Il presidente del club, Nasser Al Khelaïfi, è al lavoro per chiudere l'accordo con Neymar prima di quelle date, facendo sottoscrivere al fantasista un contratto fino al 2027, quando il brasiliano avrà 35 anni. (ANSA).