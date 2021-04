Nibali "farò l'impossibile per essere al Giro"

ROMA, 14 APR - "Farò anche l'impossibile per essere al via del Giro d'Italia": è la promessa di Vincenzo Nibali che in un post su facebook ha espresso il suo stato d'animo dopo l'incidente in allenamento che mette a rischio la sua partecipazione alla corsa rosa. "Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l'enorme dispiacere che provo. Anzi, non ce ne sono - scrive Nibali che ha postato una foto che lo ritrae in un letto d'ospedale con il polso bloccato - Un incidente banale con conseguenze disgraziate che, purtroppo, mette in seria discussione tutti gli sforzi fatti per preparare le prossime gare. E' un verdetto che devo accettare"- "Domani mi opero e poi comincerò un percorso, non semplice e non immediato, per cercare di essere al via del Giro. Questo è l'obiettivo che ho davanti e farò anche l'impossibile per centrarlo. Promesso", conclude. (ANSA).