Sport: l'Associazione atleti olimpici si colora di rosa

ROMA, 14 APR - L'ANAOAI è il primo Ente sportivo ad avere a livello nazionale una donna nei ruoli di presidente, vicevicario e segretario generale. Sotto la guida della neopresidente Novella Calligaris, si è svolto in remoto il primo direttivo nazionale dell'associazione benemerita del Coni che raccoglie gli atleti olimpici e azzurri d'Italia. Il direttivo nazionale ha provveduto alla nomina di Giada Michetti a segretario generale dell'associazione. L'ex azzurra del volley negli anni 70 e manager di grande esperienza in gruppi nazionali e internazionali affiancherà l'ex primatista mondiale e prima medaglia olimpica azzurra del nuoto, nel rilancio della benemerita. In linea con le direttive del Coni sulle quote rosa anche la nomina a vice presidente vicario di Letizia Tinghi rafforza la presenza femminile negli organismi sportivi. La Tinghi è stata più volte iridata di pattinaggio artistico negli anni 90. Ad affiancare la Tinghi come vice presidente in quota olimpici, Gianfranco Demenego, azzurro di maratona all'Olimpiade di Monaco 1972. Nonché ex sindaco di Cortina d'Ampezzo. (ANSA).