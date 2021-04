Napoli: problema muscolare, niente Inter per Ospina

NAPOLI, 14 APR - Nuovo stop per Dasvid Ospina. Il portiere del Napoli ha infatti riportato una distrazione di I Grado del bicipite femorale sinistro. E' questo il risultato dell'esame al quale è stato sottoposto oggi il portiere colombiano, in seguito al risentimento muscolare accusato nella sfida di domenica contro la Sampdoria. Ospina salterà quindi la partita contro l'Inter. Il colombiano si era già fermato nelle scorse settimane per un'infrazione del quarto dito della mano sinistra, saltando i match contro Crotone e Juventus, ma era rientrato contro la Sampdoria. (ANSA).