Tokyo: Technogym è fornitore ufficiale dei Giochi olimpici

ROMA, 14 APR - A 100 giorni dal via, anche Technogym si prepara alle sue Olimpiadi. I Giochi di Tokyo hanno scelto ancora Technogym come fornitore ufficiale di soluzioni per l'allenamento e tecnologie digitali per la preparazione atletica dei partecipanti. Per Technogym, riconosciuta internazionalmente come brand di riferimento per qualità e innovazione nell'ambito del fitness, dello sport e della riabilitazione, si tratta dell'8/a partecipazione ai Giochi. A Tokyo Technogym allestirà 25 centri di allenamento: i principali sono il Villaggio Olimpico e Paralimpico. Oltre 1.500 le attrezzature disponibili per i 15.000 atleti di oltre 200 Paesi e impegnati in 33 discipline. Technogym metterà a disposizione un team di trainer per gestire i centri di preparazione atletica e offrire tutti i servizi correlati (layout delle palestre, installazione ed assistenza tecnica). Il principale centro di allenamento per gli atleti sarà all'interno del Villaggio Olimpico e offrirà diverse soluzioni, possibili grazie alle attrezzature di Technogym. A disposizione ci saranno ad esempio le attrezzature della Skill Line, la linea di prodotti disegnata specificamente per lo sport performance training. La linea include Skillrun (il tapis roulant), Skillrow (vogatore professionale), Skillmill (per allenare contemporaneamente velocità e forza) e Skillbike (indoor bike con un vero cambio). Pure è invece la postazione plate loaded per l'allenamento della forza, concepita integrando insieme sicurezza e performance; e Kinesis permette di eseguire oltre 200 esercizi per la forza, la flessibilità e l'equilibrio grazie alla tecnologia brevettata che offre resistenza al movimento a 360°. Anche Rafa Nadal ha scelto Technogym per la sua preparazione atletica in vista dei Giochi di Tokyo. (ANSA).