Ciclismo: Nibali cade in allenamento e finisce in ospedale

ROMA, 14 APR - Vincenzo Nibali è caduto questa mattina durante un allenamento, rimediando un infortunio al polso destro. Il siciliano è stato trasportato nell'ospedale di Lugano (Svizzera),m dove risiede, per essere sottoposto ad accertamenti. La Trek, la squadra dello 'Squalo', con un tweet sul proprio account ufficiale, riferisce che "purtroppo @vincenzonibali è caduto questa mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema al polso destro. Sono in corso, presso l'ospedale di Lugano, i controlli radiografici per comprendere l'entità del problema" Nibali è appena rientrato da un lungo ritiro sul Monte Teide, prima di rituffarsi negli impegni stagionali, primi fra tutti il Tour of the Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi. (ANSA).