Bayern, Flick: "Ora rifletterò sul mio futuro"

ROMA, 14 APR - Il futuro di Hans-Dieter Flick al Bayern Monaco, dopo l'imprevista eliminazione dalla Champions nei quarti, è quantomai in bilico. Il tecnico, già dopo la partita di ieri sera al Parco dei Principi di Parigi, è stato interpellato sulle proprie intenzioni. "Ancora non ci ho pensato, un allenatore è chiamato sempre a riflettere su come raggiungere i migliori successi - le parole del tecnico campione del mondo per club ancora in carica -. La crescita è un processo continuo. Come allenatore e responsabile principale bisogna sempre riflettere, è normale che pensi e rifletta sul mio futuro. Vedremo se ci sarà una squadra che può ancora crescere con me, a breve farò questo tipo di valutazione". Negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'annuncio di Joachim Loew, che ha detto di voler lasciare la Nazionale dopo il prossimo Europeo, il nome di Flick è stato accostato spesso alla panchina della Nazionale tedesca. (ANSA).