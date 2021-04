Vezzali "l'11 giugno data simbolo della ripartenza"

ROMA, 13 APR - "Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E' la luce in fondo al tunnel. L'auspicio è che l'11 giugno possa essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo". Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, al telefono con l'ANSA, esulta come se avesse vinto l'ennesimo oro olimpico. "Infatti - aggiunge - stiamo lavorando per far ripartire lo sport che è la sesta industria italiana". "Le palestre, le piscine, i centri sportivi e tutti i luoghi di sport sono motori propulsori per il benessere psicofisico degli italiani - prosegue Vezzali - e sulla loro riapertura stiamo impegnandoci, lavorando sia sui sostegni che sulla ripartenza". Parlando del suo incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Vezzali aggiunge: "Personalmente ho assicurato al Capo dello Stato che farò di tutto per far ripartire lo sport e sostenerlo. Mi ha chiesto di essere come in pedana: ho assicurato che utilizzerò fioretto e scelta di tempo, per far vincere lo sport" (ANSA).