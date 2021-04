Tennis: Monaco; Sinner vince al primo turno, ora Djokovic

BOLZANO, 13 APR - Ottimo esordio stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner. L'altoatesino supera nel turno inaugurale del Masters 1000 di Montecarlo lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (Atp 47) in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Domani al secondo turno è in programma la supersfida contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Sinner non ha giocato sulla terra rossa dal Roland Garros ad ottobre, dove è stato eliminato ai quarti da Rafael Nadal. Sinner, alla prima partecipazione al torneo monegasco, parte male. Nel game d'apertura Ramos-Vinolas piazza il break dell'1-0, con lo spagnolo che subito dopo allunga sul 2-0. Poi la reazione di Sinner: l'altoatesino si accende e conquista il rebreak del 2-2 pari. Nel sesto gioco Sinner strappa nuovamente il turno di battuta allo spagnolo, portandosi sul 4-2. Il numero 22 del mondo controlla questo vantaggio e dopo 33 minuti di gioco trasforma il suo secondo set point per il 6-3. Un'ottima prestazione dell'allievo di Riccardo Piatti. Nel secondo parziale Sinner conquista subito il break dell'1-0. Nel quarto gioco l'azzurro deve annullare due palle break a Ramos-Vinolas, prima di portarsi sul 3-1. Sinner difende il break, mentre lo spagnolo non riesce più a riaprire la partita. Dopo un'ora e 23 minuti il pusterese chiude i conti con la sua seconda palla match che vale il 6-4 finale. (ANSA).