Sky-Supertennis, accordo si rafforza,sempre più spazi in tv

ROMA, 13 APR - Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla Fit che gestisce il canale tv SuperTennis (ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2022. Il nuovo accordo amplia ulteriormente la reciproca offerta dei due canali, massimizzando la visibilità del grande tennis oltre che dei tanti tennisti italiani impegnati nel circuito maschile. Per la prima volta nella storia ci sono infatti 10 italiani nella top 100 del ranking Atp. Così su Sky Sport e su NOW, in simulcast con SuperTennis, andranno in onda 12 tornei, 5 del circuito Atp 500 e 7 del circuito Atp 250. Su Sky Sport e Now anche tutti i nove Atp Masters 1000 (tra cui il Rolex Monte-Carlo), Wimbledon e le Atp Finals, per la prima volta in Italia, a Torino. Intanto, dopo il Sardegna Open di Cagliari, appuntamento con l'Open Banc Sabadell di Barcellona dal 19 al 25 aprile, e poi con il Bmw Open di Monaco di Baviera, la Mercedes Cup di Stoccarda e iChampionships al Queen's Club di Londra. A sua volta, SuperTennis trasmetterà in chiaro, in differita e integralmente a partire dalle ore 21, una partita per ciascun giorno di gara del torneo di Wimbledon, dei Masters 1000 e delle Finali Atp di Torino. (ANSA).