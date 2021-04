LPGA Tour, Lotte Championship è sfida tra regine

ROMA, 13 APR - Il LPGA Tour di golf torna protagonista con il Lotte Championship. Dal 14 al 17 aprile a Kapolei, nell'isola di Oahu alle Hawaii, saranno in gara 144 concorrenti, tra queste nove tra le migliori 10 al mondo, con la sola assenza - tra le big - della sudcoreana Jin Young Ko, numero 1 del world ranking. Tra le favorite al titolo le sudcoreane Inbee Park e Sei Young Kim ma anche le americane Nelly Korda e Danielle Kang, oltre alla canadese Brooke Mackenzie Henderson, campionessa in carica. La 23enne di Smiths Falls ha vinto il torneo nel 2018 e anche nel 2019, mentre nel 2020 la competizione è stata cancellata per Covid. Sul percorso del Kapolei GC chance pure per la statunitense Lexi Thompson e la sudcoreana Hyo-Joo Kim. E ancora: per la giapponese Nasa Hataoka e per l'australiana Minjee Lee. Nel field c'è poi Giulia Molinaro, unica azzurra in gara, chiamata a riscattare le ultime eliminazioni al taglio. Il torneo metterà in palio un montepremi di 2.000.000 di dollari. (ANSA).