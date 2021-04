Calcio: Florentino Perez sesto mandato alla guida del Real

ROMA, 13 APR - L'imprenditore spagnolo Florentino Pérez è stato rieletto presidente del Real Madrid per un sesto mandato. Il 74enne patron di una delle più grandi società di costruzioni del mondo (è pure interessato all'acquisto della società di gestione delle autostrade italiane), continua dunque la sua storia al vertice dei 'Galacticos', come e' stata ribattezzata la squadra del Real proprio dopo gli acquisti ultramilionari di Perez. Perez, che in realtà era anche l'unico candidato alla presidenza del Real, resterà in carica fino al 2025. Con lui naturalmente sono stati eletti tutti i componenti del consiglio, candidati nella sua lista. Per Perez è il quarto mandato consecutivo nella massima carica del club madrileno. Le principali sfide che dovrà affrontare riguardano la ristrutturazione del Santiago-Bernabeu, la gestione delle finanze del club dopo la pandemia e il reclutamento di Kylian Mbappé o di Erling Haaland, o di entrambi i fuoriclasse, per dare avvio a un nuovo ciclo. (ANSA).