Giudice: 10 squalificati per un turno in Serie B

ROMA, 12 APR - Il giudice sportivo della Lega Nazionale Calcio di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite valide per la 14/a giornata di ritorno del campionato cadetto, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Daniele Donnarumma (Cittadella) e Lorenzo Pirola (Monza). Fra i giocatori non espulsi sono stati squalificati per un turno anche Mauro Coppolaro (Entella), Ivan Lakicevic (Reggina), Matteo Legittimo (Cosenza), Luca Mora (Spal), Boban Nikolov (Lecce), Andrea Papetti (Brescia), Leonardo Sernicola (Spal) ed Emanuele Valeri (Cremonese). (ANSA).