Champions, Flick: "Hernandez e Goretzka ok, Lewandowski fuori"

ROMA, 12 APR - Leon Goretzka e Lucas Hernandez, assenti sabato in Bundesliga per i rispettivi infortuni, sono nuovamente disponibili e saranno convocati dall'allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, per la sfida di domani in Champions. Lo ha annunciato lo stesso tecnico tedesco, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale. "Lucas si è allenato, supponiamo possa giocare. Anche per Leon sembra tutto passato", ha detto Flick, che ha anche confermato l'indisponibilità di Robert Lewandowski, sebbene l'attaccante polacco abbia ripreso ad allenarsi - ma senza pallone - lunedì mattina, per la prima volta dall'infortunio al ginocchio di due settimane fa. Il Bayern è comunque falcidiato da diverse assenze. Oltre a Lewandowski saranno indisponibili anche Serge Gnabry (Covid-19), così come gli infortunati, più o meno gravi, Corentin Tolisso, Douglas Costa e Niklas Süle. (ANSA).