Serie A: Fiorentina-Atalanta 2-3

ROMA, 11 APR - L'Atalanta batte la Fiorentina 3-2 al Franchi in un posticipo della 30/a giornata di serie A, che lascia tutto invariato nella corsa alla Champions. I lombardi accumulano un doppio vantaggio con Zapata nel primo tempo, nella ripresa Vlahovic rimette il punteggio in pari ma poco il punteggio cambia ancora in favore degli ospiti grazie ad un rigore trasformato da Ilicic. (ANSA).