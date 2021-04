Mihajlovic 'ci manca sempre qualcosa, mi rode'

ROMA, 11 APR - Sinisa Mihajlovic al triplice fischio non è soddisfatto della partita con la Roma. "Per tutto quello che la squadra ha fatto e creato non può andare all'intervallo sull'1-0. Io non posso dire nulla ai miei ragazzi, ma ci manca sempre qualcosa" ha spiegato a Sky Sport il tecnico del Bologna. "Noi con tutte le squadre giochiamo, facciamo meglio ma poi alla fine andiamo a casa con zero punti - ha continuato il serbo -. Questo mi dispiace e deve dispiacere anche alla società, non possiamo solo dire che abbiamo fatto una grande partita. Mi rode quando è così". Infine una valutazione su Soriano: "Non è vero che non fa la fase difensiva, è il secondo calciatore che commette più falli in Serie A. Da una mano sempre e non è vero che in Nazionale non poteva stare nel centrocampo a 3. La prima volta che fu convocato giocava nel centrocampo a 3 della Sampdoria". (ANSA).