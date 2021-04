Atletica: maratona Siena, Straneo manca pass per Tokyo

ROMA, 11 APR - Poco più di un minuto ha impedito a Valeria Straneo di ottenere il pass per i Giochi di Tokyo e la terza presenza ad una Olimpiade. Nella maratona corsa questa mattina sul circuito ricavato nell'aeroporto di Siena Ampugnano l'azzurra, primatista nazionale, ha concluso la prova in 2h30'33" (al 20/o posto, prima delle italiane) quando il tempo richiesto era di 2h29'30". Ancor maggiore il rammarico per Stefano La Rosa, miglior azzurro. Il 35enne carabiniere grossetano ha chiuso 30/o, in 2h11'42", a soli 12" dallo standard di qualificazione. La prima edizione della Tuscany Camp Marathon era stata organizzata dalla Iaaf per permettere agli atleti di ottenere il pass olimpico e la maratoneta alessandrina, 45 anni compiuti a Pasquetta, ha dovuto lottare anche con le condizioni meteo avverse: raffiche di vento e pioggia dall'inizio alla fine dei 42,195 km. Doppietta keniana sotto il traguardo, con le vittorie in campo maschile di Eric Kiptanui (2h05'47") e in quello femminile di Angela Tanui (2h20'08"). Quest'ultima ha spazzato via la migliore prestazione mai corsa in Italia (precedente 2h22'25" di Vivian Kiplagat del 2019, a Milano), mentre il crono di Kiptanui è il secondo mai corso nella Penisola. (ANSA).