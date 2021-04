Moto: Morbidelli, un bel problema il ritorno di Marquez

ROMA, 11 APR - Il ritorno di Marc Marquez, previsto in Portogallo, significa "un campione in più che si aggiunge alla lunga lista di quelli presenti in MotoGp. Un avversario in più ed un aspetto positivo" per le gare. E' il parere di Franco Morbidelli, al microfono di Sky Sport. "Sarà anche un bel problema. Magari non dall'inizio, però tornerà ad andare forte come ha sempre fatto. Ma siamo qui per questo e continueremo a dare il massimo", del resto "come avveniva anche in assenza di Marquez". "Con quale espressione riassumerei i primi due GP? Perplessa - ha risposto il pilota della Petronas Yamaha, da quest'anno compagno di team di Valentino Rossi - Sono state due gare difficili, particolari, dove abbiamo avuto dei problemi strani. Ma rimaniamo fiduciosi e vogliosi di vedere come andrà la prossima, per avere conferme o meno di quei problemi. L'aspetto positivo è che Yamaha sta andando forte, perché ci può dare delle indicazioni e una buona strada da seguire. Ovvio che non piace avere dei piloti davanti, soprattutto se hanno la tua stessa moto. Portimao è una buona pista per ripartire, l'anno scorso lì siamo andati molto forte". (ANSA).