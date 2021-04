Francia: poker del PSG, il Lilla leader è ora a +3

ROMA, 10 APR - Poker del Paris Saint-Germain, che risponde al Lilla capolista e vittorioso ieri sera nell'anticipo della 32/a giornata della Ligue 1 sul campo del Metz (2-0). La squadra dell'argentino Mauricio Pochettino, reduce dal successo in Champions sul campo del Bayern Monaco campione d'Europa per club in carica, è andata a vincere nello Stade de la Meinau di Strasburgo per 4-1. Il solito, devastante Kylian Mbappé ha aperto il poker, poi sono arrivati i gol di Sarabia, Kean e dell'ex romanista Paredes. Inutile il punto di Sahi per i padroni di casa allenati da Thierry Laurey. Il PSG sale a 66 punti in classifica, contro i 69 del Lilla. (ANSA).