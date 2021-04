Premier: il City cade in casa, colpaccio di Bielsa

ROMA, 10 APR - Sorpresa nella 31/a della Premier League. Il Manchester City cade inopinatamente in casa contro il Leeds United guidato dal 'loco' Marcelo Bielsa, di cui Pep Guardiola è grande ammiratore (come egli stesso ha dichiarato in settimana). Finisce 2-1, con reti di Dallas per gli ospiti al 42', pareggio di Ferran Torres al 31' della ripresa e gol-vittoria ancora di Dallas al 90'. Il Liverpool rischia il pari ad Anfield Road contro l'Aston Villa che, dopo essere passato in vantaggio, si arrende per 2-1. La squadra del tedesco Juergen Klopp era andata sotto al 43' del primo tempo, per effetto della rete di Watkins, ma ha acciuffato il pari al 12' della ripresa con il solito Salah, quindi Alexander-Arnold ha firmato il sorpasso al 46'. Il Manchester City guida la classifica del campionato inglese con 74 punti, seguito dai 'cugini' dello United, fermi a 60 e in campo domani a Londra contro il Tottenham (alle 17,30). Il Leicester è terzo con 56 lunghezze, ma deve ancora giocare (appuntamento domani, a Londra, contro il West Ham alle 15,05). Quarto è il Liverpool con 52 punti, gli stessi del West Ham, che ovviamente ha una partita in meno. (ANSA).