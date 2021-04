Germania: il Bayern si inceppa, il Lipsia ora è a -5

ROMA, 10 APR - Il Bayern Monaco si inceppa, forse ancora sotto choc per la sconfitta casalinga nell'andata dei quarti della Champions contro il PSG, maturata in settimana. I campioni di Germania allenati da Hans-Dieter Flick non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 casalingo con l'Union Berlino, dopo essere passati in vantaggio con il giovanissimo Musiala al 23' della ripresa. Per gli ospiti ha pareggiato Ingvartsen a soli 4' dal 90'. I verdetti di questa 28/a hanno favorito il Lipsia di Julian Nagelsmann, vittorioso sul terreno del Weserstadion di Brema contro il Werder per 4-1 (Olmo, doppietta di Sorloth e Sabitzer i marcatori) e adesso a -5 dal Bayern, che guida la classifica con 65 punti. Altri risultati di oggi: Eintracht Francoforte-Wolfsburg 4-3 ed Hertha Berlino-Borussia Moenchengladbach 2-2. (ANSA).