Moto: Honda annuncia, Marquez può tornare alle competizioni

ROMA, 10 APR - "Situazione clinica molto soddisfacente", Marc Marquez "può tornare alle competizioni": è quanto annuncia la Honda in una nota diffusa dopo l'ultimo controllo sulle condizioni del pluricampione del mondo della motogp. La prima occasione per il rientro in garà sarà in occasione del gran premio del Portogallo, in programma il 18 aprile. (ANSA).