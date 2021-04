Tennis: Musetti si ferma ai quarti, ko con Djere a Cagliari

CAGLIARI, 09 APR - Lorenzo Musetti non ce l'ha fatta. Il 19enne toscano, attualmente il 2002 più forte del mondo, è stato sconfitto nei quarti di finale al Sardegna Open Atp 250 di Cagliari dal serbo Laslo Djere, che approda in semifinale al termine di un match risolto al terzo set. Inizio favorevole a Djere (6-4), poi provvisorio riscatto di Musetti al secondo set (6-4). Infine il crollo al terzo set con il serbo che ha strappato il servizio al terzo e al quinto game: 6-2 finale. Djere, n. 57 al mondo, è il campione in carica di questo torneo avendo vinto la prima edizione che si è svolta nell'ottobre scorso sui campi del Forte Village, a Santa Margherita di Pula. (ANSA).