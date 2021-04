Ippica: il Premio Signorino infiamma la pista delle Capannelle

ROMA, 09 APR - Domenica intensa all'Ippodromo Capannelle, ancora a porte chiuse. Pezzo forte di giornata il Premio Signorino sui 1.800, listed che porta gli anziani al Premio Presidente della Repubblica. Rilevanti anche il Doria e il Saccaroa, ultimissime chiamate verso le classiche di stagione: il Parioli e il Regina Elena. Il 'Signorino' sui 1.800 è una corsa piuttosto recente. La prima edizione nel 2006 fu stellare. Un decollo da quasi 120 di rating con Distant Way, Rammonti e Groom Tesse. Ma questa è una corsa che ha lanciato ottimi cavalli come Vol de Nuit, Principe Adepto, Romantic Wave e più recentemente è stata la volta di Perego, Time to Choose e Out of Time, primo al traguardo nella versione autunnale dello scorso anno segnato dalla pandemia. Al via di questa edizione un gruppo di eccellenti protagonisti capeggiati proprio dall'ultimo vincitore del Premio Presidente della Repubblica Out of Time, opposto al fresco vincitore del Natale di Roma Frozen Juke, con il ritrovato Attimo Fuggente e poi Baptism, Kendar Joy, Only Time e Axcelerator. Passando alle femmine, grande attenzione per il Premio Saccaroa: 15 cavalle protagoniste, con in testa Al Siq che attirerà le maggiori attenzioni, ma meritano la citazione anche Deadline, Morellina, Tumiturbi, Zanfagna. Nel programma della giornata imperdibili gli handicap principali: il tradizionale Cloridano sui 1.200 in pista dritta per i soli 3 anni, il Jebel Ali per le femmine sui 1.500, il 'Mario Perretti', anche questo per femmine intergenerazionale e sull'impegnativa distanza dei 2000 metri, infine il WWF, canonico appuntamento per gli anziani sui 1.500. Senza dimenticare, infine, l'interessantissima condizionata sui 2000, il Premio Tony Bin, quasi una chiamata verso il Derby. (ANSA).