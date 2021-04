Barca, Koeman: "Piqué e Sergi Roberto recuperi importanti"

ROMA, 09 APR - "Abbiamo ottenuto risultati molto buoni negli ultimi tempi, la squadra è fiduciosa e pronta per giocare una grande partita contro una formazione che è migliorata durante la stagione. Stiamo lottando per ottenere il massimo che, per entrambi, significa vincere la Liga. Per questo la partita di domani è così importante, sia per noi che per il Real Madrid". Lo ha detto Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parlando in conferenza stampa, alla vigilia del 'Clasico' di Madrid contro i 'blancos'. Il tecnico olandese ha insistito sull'importanza di aver "migliorato la fase difensiva", sottolineando il fatto che "abbiamo dimostrato anche di poterla cambiare durante le partite". "La squadra ha preso forma e messo energia, ed è quello che chiedo per domani - ha aggiunto Koeman -. Dobbiamo cercare di essere noi stessi". Sul recupero di Piqué e Sergi Roberto, l'ex 'Rambo' ha ammesso che sono "due giocatori importanti per la squadra, non solo per la qualità che garantiscono, ma anche per la loro personalità. Sappiamo che a entrambi manca il ritmo partita, ma stanno bene fisicamente e sono molto entusiasti di aiutare la squadra. E' importante avere a disposizione quasi tutti i giocatori per la partita di domani". Koeman ha infine replicato a Juergen Klopp, collega del Liverpool, che aveva accusato il Real Madrid di non giocare in un vero stadio, dopo il match di martedì per i quarti di Champions. "Vuole screditare un grande club come il Real Madrid - ha detto Koeman - che ha approfittato del momento in cui non sono ammessi i tifosi per far svolgere i lavori nel proprio stadio. Sono abituati a giocare in questo campo, i rivali devono giocarci e per me non è una questione importante per la sfida di domani". (ANSA).