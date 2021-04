Tokyo: fiducia Malagò "ai Giochi una medaglia in più di Rio"

ROMA, 09 APR - "Penso veramente che a Tokyo vedremo dei risultati insospettati e insospettabili in tante discipline. E sono convinto che avremo una medaglia in più di Rio". Lo ha detto il presidente Giovanni Malagò dopo la Giunta Coni parlando delle possibili medaglie che la spedizione azzurra potrà aggiudicarsi ai prossimi Giochi Olimpici. "Quasi tutte le competizioni hanno riservato delle sorprese, sono pochissime le situazioni in cui il favorito ha vinto, e perché non deve essere così anche a Tokyo? Il mio auspicio e convinzione è che noi faremo meglio di Rio, con la preghiera e la speranza che più le medaglie si concentrino sull'oro e più avremo un giudizio positivo" ha concluso Malagò. (ANSA).