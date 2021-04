L'arbitro va ko, il 'Clasico' cambia fischietto

ROMA, 09 APR - Alla vigilia del 'Clasico', che può avere concrete ripercussioni sull'esito della Liga, cambia l'arbitro designato. Real Madrid-Barcellona, in programma domani sera alle 21, e valida per la 30/a giornata di campionato, non sarà diretta da Antonio Mateu Lahoz, bensì da Jesus Gil Manzano. Lo ha deciso il Comitato arbitrale delle competizioni professionali, in seguito all'infortunio muscolare accusato dal 'fischietto' originario della Comunidad Valenciana. (ANSA).