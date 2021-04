La Roma punta sul capo scouting del Benfica

ROMA, 09 APR - Si parla della Roma anche sui giornali portoghesi, ma non per l'impresa confezionata ieri sera sul terreno della Johan Cruijff Arena in Europa League contro l'Ajax di Amsterdam. Sulle colonne del quotidiano 'A Bola' si legge che il club giallorosso punta per il futuro su Pedro Ferreira, attuale capo scouting del Benfica di Lisbona, che il ds Thiago Pinto ammira moltissimo. A tal proposito il dirigente lusitano - sempre secondo il giornale - lo sta corteggiando per convincerlo a trasferirsi dalle parti di Trigoria. Per il club capitolino si tratterebbe di un vero e proprio salto nel futuro. Si arricchirebbe, così, la colonia portoghese nella Città eterna. (ANSA).