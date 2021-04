Europa League: Ajax-Roma1-2

ROMA, 08 APR - Vittoria in rimonta della Roma in casa dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Alla Cruijff arena finisce 2-1 per i giallorossi dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con Klaassen. Nella ripresa, all'8' Pau Lopez para un rigore a Tadic ed innesca la rimonta della Roa che prima trova il gol del pareggio con Pellegrini e poi, al 41' il gol della vittoria grazie ad una rete di Ibanez. Tra una settimana la partita di ritorno. (ANSA).