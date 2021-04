Calcio: Psg; Leonardo blinda Neymar-Mbappe',presto i rinnovi

ROMA, 08 APR - Il Psg vince in Europa e 'blinda' i suoi due gioielli, Neymar e Mbappè. "Saremo felici anche di parlare di contratti. Dovremo vedere le cose e arriveremo in una situazione più concreta con loro non fra molto", ha detto Leonardo, dg del club parigino, dopo la vittoria a Monaco sul Bayern. Nonostante la crisi economica e i passivi da bilancio causati dalla pandemia, Real e Barcellona sono accreditati di manovre soprattutto su Mbappè, il cui contratto e' in scadenza nel 2022. Ma l'ottimismo di Leonardo conferma che il Psg non intende lasciarsi scappare i suoi campioni (ANSA).