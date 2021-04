Real Sociedad e Athletic Bilbao questa volta pareggiano

ROMA, 07 APR - Real Sociedad e Athletic Bilbao si sono ritrovati di fronte quattro giorni dopo la finale della Coppa del Re edizione 2020, vinta di misura dalla squadra di San Sebastian. Questa volta le due maggiori compagini dei Paesi Baschi si sono affrontate nel posticipo della 29/a giornata della Liga, pareggiando 1-1. Sul terreno della Real Arena di San Sebastian, gli ospiti allenati da Marcelino erano passati in vantaggio al 40' della ripresa con Villalibre, ma sono stati raggiunti al 44' da Lopez. In classifica la Real Sociedad di Imanol Alguacil è quinta con 46 punti, a -13 dal Siviglia, mentre l'Athletic Bilbao è 10/o con 36 lunghezze, come il Granada. (ANSA).