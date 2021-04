De Zerbi: "Rigore? Irrati non mi piace come arbitro"

MILANO, 07 APR - "Rigore su Raspadori? Per me è rigore, però sentivo dire che è caduto con le ginocchia. Lui tenta di non cadere, ma se tiri è un movimento naturale. A me Irrati non mi piace come arbitro, così come non mi piacciono alcuni giocatori non mi piace Irrati come arbitro". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi a Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. "Il primo tempo abbiamo tirato troppo poco in porta, poi però alla fine abbiamo tirato 15 volte e abbiamo avuto più occasioni dell'Inter - ha proseguito -. Alla fine ci siamo messi a 3 in difesa, con un giocatore offensivo in più. L'Inter chiusa 5-3-2 per tutti, non solo per il Sassuolo, anzi abbiamo avuto anche occasioni. Noi siamo questi, non è una vergogna prendere gol in contropiede se stai facendo la partita". (ANSA).