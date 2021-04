Covid: Psg; dopo Verratti anche Florenzi positivo

ROMA, 05 APR - Il Paris Saint Germain ha comunicato che dopo Marco Verratti anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L'azzurro ed ex giocatore della Roma "rispetterà quindi l'isolamento - si legge nella nota del club - e seguirà il protocollo sanitario previsto. Era già precauzionalmente in quarantena da alcuni giorni" (dopo il rientro dalla nazionale italiana, in cui si erano registrati diversi casi di positività) (ANSA).